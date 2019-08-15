В Москве горит металлический ангар
В Москве на улице Талдомская, 25 загорелся металлический ангар. По данным спасателей площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило дежурным Главного управления России по столице в 19.15. На место выехали 9 единиц техники и 36 спасателей. Сейчас пожар локализован.
По данным «Русской планеты», еще до прибытия пожарных один человек обратился за помощью к врачам.
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