В Москве горит металлический ангар

В Москве на улице Талдомская, 25 загорелся металлический ангар. По данным спасателей площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило дежурным Главного управления России по столице в 19.15. На место выехали 9 единиц техники и 36 спасателей. Сейчас пожар локализован.

По данным «Русской планеты», еще до прибытия пожарных один человек обратился за помощью к врачам.