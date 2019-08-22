Пожар повышенной сложности тушат на складах свечей в Петербурге

В Петербурге днем 22 августа загорелись склады в Невском районе. Огнем охвачена площадь в 500 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что пожар начался на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания. Там находилось свечное производство.

С места эвакуировали 200 человек. Известно об одном пострадавшем.

К тушению привлечены 108 человек и 25 единиц техники. Пожару присвоен повышенный номер сложности. К месту направилась лаборатория по замеру концентрации в воздухе вредных веществ, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось о пожаре на теплоходе с 240 туристами в Петербурге.