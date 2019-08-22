Пожар повышенной сложности тушат на складах свечей в Петербурге
В Петербурге днем 22 августа загорелись склады в Невском районе. Огнем охвачена площадь в 500 квадратных метров.
В МЧС сообщили, что пожар начался на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания. Там находилось свечное производство.
С места эвакуировали 200 человек. Известно об одном пострадавшем.
К тушению привлечены 108 человек и 25 единиц техники. Пожару присвоен повышенный номер сложности. К месту направилась лаборатория по замеру концентрации в воздухе вредных веществ, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось о пожаре на теплоходе с 240 туристами в Петербурге.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!