В поиске лучшей жизни молодежь уезжает из родных городов

Молодежь стремится переехать в крупные города России. Одним из основных критериев является возможность найти высокооплачиваемую работу.



Финансовый университет при Правительстве России проанализировал миграционные потоки молодых жителей крупных и средних городов. Именно молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет более всего чувствительны к возможностям для профессионального и личностного развития, к повышению качества собственной жизни.



Получив образование и навыки работы в родном городе, молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города.



Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего желающих уехать - в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе, пишет «РИА Новости».



Средняя зарплата в России по последним данным за 2019 год составила 49 348 руб. Однако российских граждан устроила бы оплата в среднем – 66 тыс. рублей. Правда, в столице и других мегаполисах запросы более высокие. Так, в Москве хотят почти 100 тыс. руб. Жители Санкт-Петербурга и Владивостока просят по 77 тыс. руб.