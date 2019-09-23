Похолодание пришло в центр России надолго
Начавшаяся неделя будет холодной: средняя температура воздуха составит 6-7 градусов. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.
В понедельник будет 6-11 градусов, во вторник и среду ожидается 5-10 с осадками. В четверг температура в европейской части России поднимется не выше 13 градусов, пройдет мокрый снег.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сказала «Российской газете», что эти показатели больше соответствуют октябрю. Пока погода демонстрирует значения ниже климатической нормы на 4-5 градусов, констатировала она. Только к следующим выходным на пару градусов может стать теплее.
Ранее Гидрометцентр составил прогноз на грядующую зиму.
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