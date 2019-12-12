Похитивший деньги у Эрмитажа возглавил дирекцию Минкульта

Бывший заместитель директора Эрмитажа Михаил Новиков, осужденный ранее за мошенничество, назначен исполняющим обязанности главы Северо-Западной дирекции Минкультуры по строительству, реконструкции и реставрации.

«С сегодня Михаил Новиков исполняет обязанности руководителя», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе дирекции.

Примечательно, что в июле прошлого года Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга признал Новикова виновным в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК на 30 миллионов рублей и приговорил его к 2,5 годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Как установили следствие и суд, похищенные деньги предназначались на реставрацию Эрмитажа.

Ранее из-за хищений при строительстве космодрома Восточный были возбуждены новые уголовные дела. Они связаны с махинациями на сумму более 250 млн рублей при возведении стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара».

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