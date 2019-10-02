Пограничники РФ обстреляли браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь по северокорейским браконьерам во время задержания в Японском море. В результате пострадали пять нарушителей.



Как отметили в ФСБ России, граждане Северной Кореи не выполнили требования, поэтому было решено стрелять по винто-рулевой группе их шхуны. В результате чего в машинном отделении судна произошел пожар.



В настоящее время судно задержано, пожар полностью потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадавшим в ходе стрельбы браконьерам оказали медицинскую помощь, пишет «РИА Новости».

Сообщается, что погрануправлением ФСБ по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне РФ в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырех рыболовных шхунах.

Ранее на российских пограничников во время мероприятий по охране морских биологических ресурсов напал экипаж шхуны из КНДР. В результате трое военнослужащих были ранены.