Подъем заболеваемости коклюшем зафиксировали в России

Подъем заболеваемости коклюшем зафиксировали в России

kleo.ru

Заболеваемость коклюшем в России за шесть месяцев 2019 года выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более половины случаев приходится на детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Об этом сообщил Росстат. Подъем заболеваемости наблюдается с началом учебного года.

Через 5-7 лет после вакцинации иммунитет к болезни снижается, потому дети младшего школьного возраста больше всего подвержены заражению. В 6-7 лет положена ревакцинация – она уменьшает риск болезни, предупреждают специалисты.

Коклюш - острая воздушно-капельная бактериальная инфекция. Она сопровождается интоксикацией и спазматическим кашлем продолжительностью до трех месяцев. Коклюш опасен пневмонией, нарушением функций легких.

Ранее в Дагестане подтвердилось распространение сибирской язвы.

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