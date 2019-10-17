Подсчитана стоимость визита Владимира Зеленского в США

Расходы на рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в США составили около 7,3 млн гривен (19 млн рублей). Эта сумма в два раза превышает стоимость визита главы государства в Канаду.

Кроме президента и его супруги в состав делегации входили 22 человека, в США делегация пробыла с 23 по 26 сентября, пишет «Газета.Ру».

Только авиаперевозка обошлась в 3,9 млн гривен (10 млн рублей). Проживание в отеле Park Hyatt стоило украинскому бюджету более 1,5 млн гривен (3,9 млн рублей). Командировочные расходы делегации составили почти 2 млн гривен (5,2 млн рублей).

Ранее Владимир Зеленский оценил ситуацию в Крыму, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией.

По словам президента Украины, в то время на полуострове отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».