Подсчитан размер чаевых в ресторанах

Из аналитических материалов Сбербанка следует, что несмотря на проблемы с ростом доходов в последние годы россияне в среднем оставляют на чай до 7,5% от суммы чека в кафе и ресторанах. Однако, это меньше чем, например, в США, где принято оставлять до 10-15% чаевых.

Больше всего на чай оставляли в марте – примерно 100 рублей, а меньше всего в апреле. Специалисты отметили, что 40 % посетителей ресторана оставляли официанту в среднем 89 рублей.

При этом часть посетителей ресторанов оставляли на чай наличными, пишет РБК.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали советы любителям ресторанной еды. Они рассказали, что делать в случае отравления.