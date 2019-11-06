Подсчитан размер чаевых в ресторанах
Из аналитических материалов Сбербанка следует, что несмотря на проблемы с ростом доходов в последние годы россияне в среднем оставляют на чай до 7,5% от суммы чека в кафе и ресторанах. Однако, это меньше чем, например, в США, где принято оставлять до 10-15% чаевых.
Больше всего на чай оставляли в марте – примерно 100 рублей, а меньше всего в апреле. Специалисты отметили, что 40 % посетителей ресторана оставляли официанту в среднем 89 рублей.
При этом часть посетителей ресторанов оставляли на чай наличными, пишет РБК.
Ранее специалисты Роспотребнадзора дали советы любителям ресторанной еды. Они рассказали, что делать в случае отравления.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!