Подросток помог отбить девочку у насильника

В Иркутске задержали мужчину, который пытался похитить девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.

Днем 23 ноября неизвестный мужчина схватил ребенка и затолкал в салон автомобиля. Злоумышленник заблокировал двери и быстро уехал. К счастью, недалеко находился старшеклассник, который услышал крики девочки. Подросток мгновенно кинулся за помощью к мужчине, находившемуся неподалёку. Вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли девочку. Но сам водитель скрылся в неизвестном направлении.

Спустя несколько часов подозреваемого доставили в отделение полиции. Установлено, что мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года. Сейчас ему предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего, пишет «Regnum».

За последние два года число россиян, выступающих за возвращение смертной казни, выросло на 5%. Сейчас такую идею поддерживает почти каждый второй гражданин России. Социологи отмечают, что 72% опрошенных уверены, что приговаривать к высшей мере наказания надо за изнасилование несовершеннолетних.

Читайте нас в мобильном приложении