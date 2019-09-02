В Зеленограде 12-летний школьник покончил с собой во время праздничной линейки.

Тело подростка обнаружили в лесополосе неподалеку от образовательного учреждения, сообщает «Интерфакс».

«В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки. Инцидент действительно произошел, его обстоятельства уточняются», – сказал агентству информированный источник.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. О причинах такого поступка подростка пока ничего неизвестно.

Ранее в Ульяновске 16-летний подросток зарубил всю семью топором и покончил с собой, чтобы они не переживали из-за его будущего самоубийства.