Подросток покончил с собой во время школьной линейки
В Зеленограде 12-летний школьник покончил с собой во время праздничной линейки.
Тело подростка обнаружили в лесополосе неподалеку от образовательного учреждения, сообщает «Интерфакс».
«В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки. Инцидент действительно произошел, его обстоятельства уточняются», – сказал агентству информированный источник.
Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. О причинах такого поступка подростка пока ничего неизвестно.
Ранее в Ульяновске 16-летний подросток зарубил всю семью топором и покончил с собой, чтобы они не переживали из-за его будущего самоубийства.
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