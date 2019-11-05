Подозреваемый в подготовке теракта в Москве задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве.

Гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров, который является сторонником радикального ислама, подозревается в подготовке террористического акта в столице. Мужчина был задержан в конце прошлой недели на юго-западе Москвы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что на территории России с начала года предотвращено 39 терактов и ликвидировано 49 ячеек террористов.