Подозреваемым хотят разрешить судиться по Skype

​ФСИН предложила разрешить обвиняемым и подозреваемым, находящимся под домашним арестом, участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи.

Об этом на VI Международном пенитенциарном форуме сообщила представитель ведомства Елена Коробкова.

«Прорабатывается вопрос законодательного закрепления возможности проведения судебных заседаний с участием подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, путем использования видеоконференцсвязи», — цитирует ее ТАСС.

Сейчас, напоминает агенство, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций ФСИН доставляют помещенных под домашний арест на служебных автомобилях в суд и из суда обратно домой.

Накануне сотрудники ФСИН в Екатеринбурге заманили на постановочную фотосессию девушку, которая уклонялась от назначенной судом уборки на кладбище.

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