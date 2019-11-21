Подозреваемым хотят разрешить судиться по Skype
ФСИН предложила разрешить обвиняемым и подозреваемым, находящимся под домашним арестом, участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи.
Об этом на VI Международном пенитенциарном форуме сообщила представитель ведомства Елена Коробкова.
«Прорабатывается вопрос законодательного закрепления возможности проведения судебных заседаний с участием подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, путем использования видеоконференцсвязи», — цитирует ее ТАСС.
Сейчас, напоминает агенство, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций ФСИН доставляют помещенных под домашний арест на служебных автомобилях в суд и из суда обратно домой.
Накануне сотрудники ФСИН в Екатеринбурге заманили на постановочную фотосессию девушку, которая уклонялась от назначенной судом уборки на кладбище.
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