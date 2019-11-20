Мечта о карьере модели привела екатеринбурженку в тюрьму

Сотрудники ФСИН в Екатеринбурге заманили на «фотосессию» девушку, которая ранее была приговорена к 400 часам обязательных работ, однако уклонялась от их исполнения.

Как сообщается на YouTube-канале службы исполнения наказаний Свердловской области, обязательные работы, назначенные девушке судом за покупку наркотиков в интернете, заключались в уборке Широкореченского кладбища.

Однако после того, как девушка начала прогуливать работу и игнорировать звонки инспектора, ее объявили в федеральный розыск.

В итоге сотрудникам ФСИН удалось найти девушку в соцсетях. Там она сообщала о том, что мечтает стать моделью. Так надзиратели от лица представителей модельного агентства предложили ей провести пробную фотосессию и назначили время встречи в одной из фотостудий Екатеринбурга.

Оттуда нарушительницу доставили в отдел полиции, а после — в суд, где неотбытую часть наказания заменили на 2 месяца лишения свободы.

Ранее в Ростове-на-Дону главу ФСИН арестовали за разглашение гостайны.

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