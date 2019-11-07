Подозреваемого в убийстве Эльджаркиевых отпустили
В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Его задержали сотрудники ФСБ.
После проверки на причастность к совершению убийства его отпустили. Претензий, как оказалось, к нему нет, пишет телеграмм канал «112».
По подозрению в заказном убийстве проходил Алихан Осканов 1966 года рождения. Задержанный находился на месте происшествия во время убийства.
Убийство Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулхамеда произошло 2 ноября на юго-западе Москвы.
Как позже стало ясно, преступник подошел к автомобилю, выстрелил в упор, после чего убежал. Был введен спецплан для поимки подозреваемого, однако задержать его пока не удалось.
Ранее главным подозреваемым являлся 46-летний Курейш Картоев.
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