Объявлен в розыск возможный убийца главы ингушского центра «Э»
Главным подозреваемым в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда является 46-летний Курейш Картоев. Он объявлен в розыск.
Картоев – уроженец Ингушетии. Предположительно, сразу после преступления он уехал в Дагестан на рейсовом автобусе Москва-Хасавюрт.
По данным «Интерфакса», убийца может быть вооружен. Есть вероятность, что он находится в Ингушетии.
Официального подтверждения этих данных нет.
Напомним, Эльджаркиева вместе с братом, работавшим врачом в Москве, застрелили 2 ноября. Преступник выстрелил в них не менее 10 раз.
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