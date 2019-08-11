Подмосковный омбудсмен разделит бремя обманутого дворника
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова возьмет дело с задолжавшей дворников на личный контроль.
По ее словам, попавшая в беду женщина не может сама себя защитить, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Речь идет о работнице из Воскресенска, которая несколько лет назад пришла устраиваться на работу курьером. В конце собеседования работодатель потребовал подписать документы сразу. В итоге дворник оказалась учредителем и главой фирмы, которая ранее взяла в банке 32 миллиона долларов и обанкротилась.
На то, чтобы погасить долг с зарплатой дворника женщине потребуется 260 тысяч лет.
Ранее сообщалось, что мусорные операторы в России оказались на грани банкротства.
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