Мусорные операторы в России оказались на грани банкротства

Мусорные операторы в регионах испытывают целый ряд проблем, главная из которых – низкая собираемость платежей. Это ставит под угрозу мусорную реформу в России.

После анализа работы 221 оператора Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) выяснила, что основные помехи в работе – недостаточная собираемость платежей, принудительный пересмотр тарифов и изменение схем работы после заключения договоров.

За первые шесть месяцев 2019 года собираемость платежей за вывоз мусора колебалась от 20% до 90%, в среднем она составила менее 60% в месяц. Из-за этого у 90% операторов образовался кассовый разрыв, покрывать который кредитами крайне невыгодно.

Что касается изменения тарифов, то в ряде регионов они выросли, а в других – снизились. Как пишут «Ведомости», за полгода были изменены 32 из 85 схем работы. После корректировки данные об отходах увеличивались, а доходы снижались.

Напомним, мусорная реформа началась в России в 2019 году. В каждом регионе работает схема, которая описывает, где обрузаются отходы и как утилизируются.