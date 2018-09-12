В России выявили самый мусорный и отхожий округ страны
По России в среднем количество различного мусора увеличилось на 66% за последние семь лет.
Лидером по количеству отходов производства и потребления в России стал Сибирский федеральный округ (71% от общего количества отходов по стране).
Меньше всего отходов оказалось в Северо-Кавказском федеральном округе.
Отмечается, что в основном засоряют Россию отходы V и IV классов опасности (практически неопасные и малоопасные). К ним относят, в частности, отходы от добычи полезных ископаемых, бытовой мусор, лом металла, отработанный уголь и так далее, передает «ТВЦ» со ссылкой на «Известия».
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