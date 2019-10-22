В Подмосковье откроют самый крупный в стране склад стройтоваров

В Московской области откроется распределительный центр с автоматизированными складами «Северная звезда». Благодаря ему будут созданы 300 рабочих мест.

Речь идет о распределительном центре французской компании «Леруа Мерлен». Этот логистический проект станет самым крупным в России. «Северная звезда» будет снабжать все магазины в России и Казахстане.

Площадь объекта составляет 140 тыс. кв. метров. Работа центра будет осуществляться по уникальным технологиям – с помощью автоматизированным складов, передает телеканал «360».

Пока здесь работают 150 человек, к 2021 году количество рабочих мест увеличится до тысячи.

Компания «Леруа Мерлен» была основана в 1923 году. Она специализируется на продаже товаров для строительства, обустройства дома, дачи. В России насчитывается более 100 гипермаркетов.