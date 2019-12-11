В Подмосковье нашли обезглавленный труп мужчины

В поле, недалеко от автобусной остановки в Подмосковной деревне Никифорово, 10 декабря нашли тело мужчины без головы.

По предварительным данным, обнаружено тело 37-летнего москвича, давность наступления смерти которого около суток. По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК РФ «Убийство».

По версии следствия, накануне мужчина отправился в лес для фотосъемки животных. Следователи-криминалисты осмотрели место инцидента, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Проводится необходимый комплекс следственных действий для установления причастного к убийству, пишет «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что тело молодой девушки обнаружили в квартире на юго-западе Москвы. Труп был завернут в одеяло.

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