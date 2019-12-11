В Подмосковье нашли обезглавленный труп мужчины
В поле, недалеко от автобусной остановки в Подмосковной деревне Никифорово, 10 декабря нашли тело мужчины без головы.
По предварительным данным, обнаружено тело 37-летнего москвича, давность наступления смерти которого около суток. По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК РФ «Убийство».
По версии следствия, накануне мужчина отправился в лес для фотосъемки животных. Следователи-криминалисты осмотрели место инцидента, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Проводится необходимый комплекс следственных действий для установления причастного к убийству, пишет «Газета.Ру».
Ранее сообщалось, что тело молодой девушки обнаружили в квартире на юго-западе Москвы. Труп был завернут в одеяло.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!