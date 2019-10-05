В Подмосковье жестоко убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями и следами удушения обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово.
Ни личность убийцы, ни его мотивы пока не установлены. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело.
В момент происшествия родители студентки находились в другом городе, сейчас они экстренно возвращаются в Подмосковье, сообщает РИА «Новости».
Накануне пятнадцатилетнего подростка, который обвиняется в убийстве девочки из параллельного класса в Балашихе, арестовали на два месяца. Тело девушки с травмой головы нашли в заброшенном здании.
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