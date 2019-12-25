Подмосковье дождалось закрытия действующей 45 лет свалки

Подмосковье дождалось закрытия действующей 45 лет свалки

Фото: Pixabay

В Дмитровском городском округе закрыли мусорный полигон «Непейно». Он работал с 1975 года и эксплуатировался с нарушениями экологического законодательства.

Рабочие начали пересыпку землей и песком. Готовится проект по дезактивации и дегазации. На монтаж систем уйдет порядка двух лет, уточняет телеканал «360».

Главная задача — обезвредить свалку и привести территорию в норму, рассказал первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Алексей Пятанов.

Это второй закрытый в декабре полигон под Московй. 12 декабря перестал работать полигон «Егорьевский». На его месте создадут парк.

Московская область стала оперативно избавляться от свалок в том числе благодаря строительству комплексов по переработке отходов. Один из них — КПО «Восток» - заработал в Егорьевске. Он может перерабатывать до 500 тыс. тонн отходов в год.

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