Парк с душком: на месте свалки под Москвой сделают зону отдыха
В Московской области закрыли мусорный полигон «Егорьевский». На его месте построят парк.
На закрытии присутствовал зампредседателя правительства региона Евгений Хромушин. По его словам, полигон «Егорьевский» закрыт 26-м по счету за последние три года.
Закрытие свалки стало возможным благодаря комплексу по переработке отходов «Восток». Он заработает 14 декабря. Туда будет свозиться весь мусор.
50% переработанного мусора с «Востока» будет направляться на вторичную переработку. Предприятие начнет обрабатывать до 500 тысяч тонн мусора ежегодно, передает телеканал «360». Пока это самый высокий показатель мощности в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что 20 декабря закроется полигон «Непейно» в Дмитровском округе. Еще 12 оставшихся свалок закроют до 2030 года.
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