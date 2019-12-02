Подходит для выпечки: названа лучшая марка муки в России

Специалисты Росконтроля проверили пшеничную муку шести торговых марок. По итогам экспертизы только один образец был рекомендован к покупке.

В исследовании участвовала мука «Аладушкин», Мелькомбинат №3, Makfa, «С.Пудовъ», Billa, «Рязаночка». Продукцию проанализировали по 70 параметрам.

В результате выяснилось, что в муке «Аладушкин», «С.Пудовъ», Billa содержится высокий процент золы. Продукция брендов «С.Пудовъ», «Рязаночка», Billa оказалась недостаточно белой для муки высшего сорта, говорится на сайте организации.

За несоответствие заявленному сорту муку «Аладушкин», «Рязаночка», «С.Пудовъ», Billa внесли в список товаров с замечаниями. Список дополнил образец Makfa — эксперты признали продукцию несвежей.

К покупке рекомендована мука Мелькомбинат №3 — к ней у специалистов не возникло никаких претензий.

Ранее Росконтроль проверил кисломолочный продукт «Снежок» семи марок.

Читайте нас в мобильном приложении