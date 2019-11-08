ООН поддержала резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял проект резолюции России по борьбе с героизацией нацизма.

Документ поддержали представители 121 страны. Против, традиционно проголосовали всего два государства - США и Украина. Документ получил название «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Авторы документа решительно осуждают инциденты, которые связанны с героизацией и пропагандой нацизма. Также резолюция призывает государства ликвидировать расовую дискриминацию, в случае необходимости и законодательно, пишет «Газета.Ру».

Ранее зампред мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады Украины должны потребовать закрытия сайта «Миротворец». Публикация личных данных в открытом доступе нарушает мировые нормы и законодательство страны.