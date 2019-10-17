В миссии ООН призвали закрыть Украину сайт «Миротворец»

Депутаты Верховной рады Украины должны потребовать закрытия сайта «Миротворец». Публикация личных данных в открытом доступе нарушает мировые нормы и законодательство страны.

Зампред мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро во время заседания комитета Верховной рады по свободе слова выразил обеспокоенность работой скандально известного сайта, пишет «РИА Новости».

Моро заявил, что из-за публикаций на сайте происходят физические нападения на представителей СМИ и блогеров. В качестве примера он напомнил про журналиста Вадима Комарова, который подвергся жестокому нападению и умер через несколько месяцев.

Российского телеведущего Андрея Малахова внесли в базу данных украинского портала «Миротворец». Журналист попал в раздел сайта «Чистилище».

Причиной тому послужило участие ведущего в телемосте между Москвой и Киевом «Надо поговорить», организованном каналом «Россия 1».