ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией подал иск к министерству юстиции из-за внесения организации в реестр иностранных агентов.

По словам юриста ФБК Вячеслава Гимади, иск был подан в Замоскворецкий суд Москвы. Фонд просит обязать Минюст исключить его из реестра и признать решение незаконным, передает «Интерфакс».

Организацию признали иностранным агентом 9 октября. Причиной этому, по информации Минюста, послужили попытки влияния ФБК на госорганы России и организация митингов при получении финансирования из-за рубежа. Речь идет о перечисленных организации 140 тысячах рублей спонсорами из США и Испании.