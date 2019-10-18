ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией подал иск к министерству юстиции из-за внесения организации в реестр иностранных агентов.
По словам юриста ФБК Вячеслава Гимади, иск был подан в Замоскворецкий суд Москвы. Фонд просит обязать Минюст исключить его из реестра и признать решение незаконным, передает «Интерфакс».
Организацию признали иностранным агентом 9 октября. Причиной этому, по информации Минюста, послужили попытки влияния ФБК на госорганы России и организация митингов при получении финансирования из-за рубежа. Речь идет о перечисленных организации 140 тысячах рублей спонсорами из США и Испании.
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