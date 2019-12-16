От подагры до холеры и чумы: вернулись девять опасных болезней

Составлен список из девяти болезней, которые вернулись и активно распространяются в последнее десятилетие. В него вошли чума, холера, подагра и другие.

Список опубликован изданием Insider. Распространение болезней связывают с глобальным потеплением и отказом от вакцинации. Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Лильин сказал телеканалу «360», что перечисленные болезни не опасны для России. Основные смертельные угрозы – это рак и болезни сердца и сосудов.

Комментируя распространение кори, Лильин заявил, что в России ведется ее профилактика и заболеваемость корью падает с каждым годом. Другая болезнь – легочная чума – давно не фиксировалось в России, отметил врач.

Говоря о появлении устойчивых к антибиотикам инфекций, Лильин заявил о чрезмерном и неправильном приеме лекарственных средств. Единственное средство борьбы с этим – информирование граждан о правильном применении лекарств.

Рост венерических заболеваний Лильин считает следствием сосредоточения на борьбе с ВИЧ. Другим болезням – сифилису, гонорее и хламидозу – почти перестали уделять внимание, но для предотвращения заражения нужно использовать средства защиты, подчеркнул он.

Лильин отметил, что врачи обеспокоены появлением холеры. «Наши врачи делают все, чтобы не допустить развития этой болезни в мире», — сказал эксперт.

Другая растущая угроза – энцефалит. Врач рекомендовал мотивировать врачей и население на вакцинацию от него.

Подагру Лильин назвал «общим явлением» в России, так как «народ ест всякую гадость». Для борьбы с ней он посоветовал принимать препараты, которые позволят держать уровень мочевой кислоты в норме.

Ранее врачи определили пять болезней хуже онкологии.

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