«Не с подачи отца»: сын Лукашенко избран на высокий пост

Виктор Лукашенко – сын президента Беларуси – избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета. Белорусский лидер Александр Лукашенко заверил, что решение выдвинуть его на эту должность исходило «не с подачи отца».

О новой должности Виктора Лукашенко объявили на Олимпийском собрании. По словам президента Беларуси, на назначении Виктора настаивали представители зарубежных государств и он «сдался».

«Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну, у него и так должность - дай бог каждому, приличная - помощник по национальной безопасности», - сказал президент.

Пока он не решил, будет ли Виктор совмещать обе должности, пишет РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что не собирается передавать кресло президента по наследству детям. Так он отреагировал на слухи о подготовке к «транзиту власти».

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