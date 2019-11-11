«Почта России» ускорится по части доставки посылок

С 15 ноября «Почта России» сократит сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Для большинства отправлений время в пути будет составлять не более двух дней.

Как рассказал представитель «Почты России», в города-миллионники посылки будут доставлять за 2-3 дня. В города с населением более 500 тыс. человек отправления будут приходить через один день. По некоторым направлениям доставка составит до 8 суток.

Сокращение сроков связано с инвестициями в инфаструктуру, уменьшением сроков сортировки, пишут «Ведомости».

В сентябре сообщалось, что по итогам шести месяцев 2019 года сроки доставки почтовых отправлений с населением до 500 тыс. человек сократились в среднем до трех дней. Скорость доставки выросла на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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