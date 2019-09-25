Почтовая улитка России прибавила в весе и скорости
«Почта России» отчиталась о годовой закупке 107 почтово-багажных вагонов и более 2 тысяч новых автомобилей для доставки почтовых отправлений на сумму более 3,2 миллиарда рублей.
По итогам первого полугодия 2019 года срок доставки почтовых отправлений между крупными городами России с населением более 500 тысяч человек сократился в среднем до трех дней. Скорость доставки выросла в среднем на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает «Российская газета», сокращение сроков доставки стало возможным, в том числе, благодаря введению новых маршрутов, автоматизации производственных процессов, обновлению транспортного парка.
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