Почтовая улитка России прибавила в весе и скорости

«Почта России» отчиталась о годовой закупке 107 почтово-багажных вагонов и более 2 тысяч новых автомобилей для доставки почтовых отправлений на сумму более 3,2 миллиарда рублей.

По итогам первого полугодия 2019 года срок доставки почтовых отправлений между крупными городами России с населением более 500 тысяч человек сократился в среднем до трех дней. Скорость доставки выросла в среднем на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает «Российская газета», сокращение сроков доставки стало возможным, в том числе, благодаря введению новых маршрутов, автоматизации производственных процессов, обновлению транспортного парка.