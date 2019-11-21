Новые авиакатастрофы ждут россиян из-за халатности аэропортов

Количество авиакатастроф в России может увеличиться в ближайшее время из-за халатности сотрудников российских аэропортов, заявил глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

По его словам, с начала 2019 года произошло более 100 случаев повреждения шасси в аэропортах во время посадки. Речь идёт, в том числе, о базовом аэропорте авиакомпании «Внуково» и петербургской воздушной гавани «Внуково».

«За 2018 год авиашины колёс самолётов "Победы" были повреждены — порезаны или проколоты — 50 раз. За январь-октябрь 2019 года повреждения получили уже 104 лайнера», — пишет Калмыков в письме Минтрансу.

Согласно приведенным данным, чаще всего инциденты происходили в августе 2018 года, а также марте и октябре 2019 года.

В конце обращения глава «Победы» призвал Минтранс как-нибудь повлиять на данную ситуацию, пишет РБК.

Ранее пассажирский Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, во время посадки зацепил стоящий неподалеку лайнер.

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