Не в плюс, а в минус: хранение валюты в банках сделают платным

Не в плюс, а в минус: хранение валюты в банках сделают платным

Pixabay

Госдума в октябре планирует начать обсуждение законопроекта об отрицательных ставках по валютным вкладам. Документ предполагает, что россияне должны будут платить за хранение иностранных денег в банках.

Идея сделать валютные вклады платными принадлежит Центробанку. Его поддержал Минфин.

Аналогичный тренд распространяется в Европе. Так, депозитная ставка установлена Европейским ЦБ на уровне минус 0,5%. Об отрицательных ставках недавно заговорил президент США Дональд Трамп.

В России многие крупные кредитные организации («Сбербанк», «Открытие», «Альфа-банк») приостановили прием вкладов в евро, а другие банки ввели символическую доходность на уровне примерно 0,01% годовых, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что российские банки тестируют механизм оценки заемщиков на основании кредитных историй родственников.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Банк России
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