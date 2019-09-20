Перед выдачей займов банки в России проверят кредиты родни
Более десяти банков в России тестируют методику оценки заемщиков на основании кредитной истории родственников. С ее помощью вычисляется риск дефолта, который, в свою очередь, влияет на кредитный рейтинг гражданина, а значит возможность получить кредит.
С помощью нового сервиса банк проверяет, кто из родственников допускал просрочку по кредитам. Если не платили родители, то вероятность дефолта оценивается выше, чем просрочки, допущенные супругами или детьми, пишет РБК.
В «Тинькофф банке» считают, что данная оценка полезна, если о заемщике мало информации. Речь идет о гражданах без кредитной истории или с недостаточными сведениями, которых насчитывается около 30%.
Ранее в России утвердили льготы по ипотеке для семей с детьми.
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