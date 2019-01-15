Власти утвердили новые льготы по ипотеке для семейных россиян

Правительство согласовало новые меры поддержки семей с детьми, выплачивающих ипотеку. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она рассказала об увеличении периода льготной процентной ставки или ее сохранении на весь период выплаты ипотеки, а также предоставлении субсидии исходя из ключевой ставки Центробанка.

Была согласована мера о единовременном возмещении банку убытков в сумме, на которую была снижена ипотека. Возмещение составит 10% от задолженности, но не более 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующего детей, сообщает РИА Новости.

В конце декабря прошлого года Голикова подписала документ о снижении ставок по ипотеке для Дальнего Востока с 6% до 5%.

С 1 января ставки по ипотеке поднял ВТБ. С 14 января о повышении процентов по кредитам на приобретение жилья сообщил «Сбербанк».