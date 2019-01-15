Власти утвердили новые льготы по ипотеке для семейных россиян

Власти утвердили новые льготы по ипотеке для семейных россиян

Правительство согласовало новые меры поддержки семей с детьми, выплачивающих ипотеку. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она рассказала об увеличении периода льготной процентной ставки или ее сохранении на весь период выплаты ипотеки, а также предоставлении субсидии исходя из ключевой ставки Центробанка.

Была согласована мера о единовременном возмещении банку убытков в сумме, на которую была снижена ипотека. Возмещение составит 10% от задолженности, но не более 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующего детей, сообщает РИА Новости.

В конце декабря прошлого года Голикова подписала документ о снижении ставок по ипотеке для Дальнего Востока с 6% до 5%.

С 1 января ставки по ипотеке поднял ВТБ. С 14 января о повышении процентов по кредитам на приобретение жилья сообщил «Сбербанк».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость «Почта России» начала приторговывать пивом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО