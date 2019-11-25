С «Плесецка» запустили военный спутник «Союз-2.1в»

На космодроме «Плесецк» в Архангельской области боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил успешно запустил ракету «Союз-2.1в» с аппаратом, разработанным в интересах Минобороны РФ.

По информации ФБА «Экономика сегодня», запуск был произведен в 20:52 с пусковой установки площадки №43. Все предстартовые операции и запуск ракеты были проведены в штатном режиме.

В ближайшие часы спутник будет выведен на расчетную орбиту.

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