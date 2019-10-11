Оружие для космических войн: Что такое российский С-500

Новый комплекс нужен не для замены С-400, а для усиления уже существующих систем ПВО и превращение их в силу, способную отражать удары из ближнего космоса

Россия завершает подготовку к серийному производству зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей». На днях СМИ всколыхнуло сообщение о том, что Россия испытала этот комплекс в Сирии. Источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе сообщали, что военные решили проверить эксплуатационную надежность пункта боевого управления и новый всевысотный радар-обнаружитель – два ключевых компонента, от которых зависит эффективность комплекса.

«Их там нет»

Минобороны оперативно выступило с опровержением данной информации. Тем не менее, это заявление, скорее, стало жестом неписаного этикета, чем реальной попыткой опровергнуть «утечку». А учитывая, что сообщение об испытаниях было опубликовано не где-нибудь, а в «Известиях» - одном из рупоров российской власти, можно не сомневаться: «Прометей» действительно успел съездить в сирийскую командировку.

В принципе, в этом нет ничего удивительного. Ни для кого не секрет, что Россия давно обкатывает в Сирии десятки, если не сотни образцов новой и модернизированной техники. Через республику прогнали значительную часть пилотов боевой авиации и командного состава. Так что отправка в Латакию перспективного ЗРК– вполне ожидаемый и логичный шаг

То, что у «бармалеев» из различных террористических формирований никогда не было (и по понятным причинам – не будет) ни современных истребителей, ни бомбардировщиков-невидимок, ничего не значит. Турция и Израиль наглядно показали, что от них можно ждать любой пакости, в том числе и прямой агрессии. Военного присутствия американцев в регионе тоже никто не отменял. Без серьезного противовоздушного прикрытия нашу базу Хмеймим давно бы уже разбомбили. Ну а раз на ней есть работа для С-400, то и С-500 не будет лишним.

Тем более, пока речь идет не о боевых, а об эксплуатационных испытаниях. А для этого сирийские реалии подходят идеально. В истории же полно примеров того, как отличное по табличным показателям оружие попросту отказывалось воевать в реальной грязи, в пыли, на жаре и морозе. А потому эксплуатационная надежность не менее важна, чем боевые возможности системы.

В общем, выбирая между достоверно выглядящим «сливом» и формальным опровержением, стоит отдать предпочтение первому.

Пришествие «Прометея»

Ранее сообщалось, что серийное производство С-500 начнется во второй половине 2020 года. При этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что Россия не будет продавать эту систему за рубеж – ни за какие деньги. Новые ЗРК создаются в первую очередь для российской армии, а их экспорт – дело отдаленного будущего.

Принципиальное отличие «Прометеев» от других зенитных комплексов – потрясающая всеядность. Этот ЗРК способен сбивать все, что летает: беспилотники и вертолеты, современные боевые самолеты, крылатые ракеты, и, что особенно важно, баллистические ракеты и их боеголовки, боевые блоки гиперзвуковых аппаратов и даже спутники на низких орбитах. С-500 может приземлять гиперзвуковыеаппараты, движущиеся со скоростью до пяти Махов (то есть в пять раз быстрее звука)

В лучших традициях российской оборонки сохранена преемственность по боеприпасам: как раньше С-400 мог стрелять ракетами от С-300, так и С-500 смогут применять ракеты 40Н6М, создававшиеся для «Триумфов» и позволяющие сбивать самолеты на расстоянии до 400 км. Для уничтожения гиперзвуковых аппаратов и баллистических целей разрабатываются ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1, дальность применения которых составит 600 км, а высота позволит доставать низкоорбитальные спутники разведки (по приблизительным оценкам – это от 150 до 200 км). Столь большая дальнобойность позволяет «Прометею» уничтожать баллистические ракеты средней дальности во время набора высоты, а также ракеты американской ПРО, атакующие наши межконтинентальные ракеты на взлете. То есть, комплекс не просто способен предотвратить удар по шахтам и мобильным комплексам, но и защитить уже летящий «Тополь» или «Сармат» от американской ракеты-перехватчика.

По мнению экспертов, цифровые мозги «Прометея» позволяют ему одновременно обстреливать до 10 боеголовок, поступающих из космоса, а мощности радара должно хватить для обнаружения баллистических ракет, стартовавших на удалении до 3500 км от места боевого дежурства комплекса.

По спутникам прямой наводкой

В прошлые годы часто можно было встретить критические публикации, авторы которых возмущались: мол, не успели поставить в серию С-400, так уже разработкой следующей «вундервафли» занялись. А воевать кто будет?

Но опасения по поводу бесконечной разработки новых комплексов и столь же бесконечного откладывания реального производства уже созданных систем не оправдались. Госпрограмма закупки вооружений на 2011 – 2020 годы предусматривала поставку в российские войска 56 дивизионов С-400. К началу нынешнего года зенитчики получили 54 из них. Этого количества хватило, чтобы укомплектовать примерно половину полков ПВО (большинство которых имеют двух-трехдивизионный состав). Оставшиеся не перевооруженными части по-прежнему используют постепенно устаревающие С-300ПС и их модернизированный вариант С-300ПМ. В сухопутных войсках продолжает использоваться С-300В, он же «Антей-300В».

С-500 изначально проектировался так, чтобы его можно было интегрировать в единую оборонную сеть с комплексами С-400, С-350 «Витязь» и С-300ВМ4 «Антей-2500». Такое решение позволяет распределить роли: С-500 с их мощными, но дорогими ракетами должны взять на себя уничтожение эксклюзивных целей, которые не по зубам старшим собратьям. Те, в свою очередь, займутся истреблением массовых средств нападения: беспилотников, крылатых ракет и устаревших самолетов, составляющих костяк натовской, да и американской авиации

Способность С-500 уничтожать самые современные и совершенные средства нападения позволяет использовать его для выстраивания противоракетной обороны (ПРО). И в этом качестве он может взаимодействовать с А-235 – многоканальной системой противоракетной и противокосмической обороны московского промышленного района.

Долгое время РФ и США были юридически ограничены в развитии ПРО, однако выход Вашингтона из соответствующего договора в 2001 году развязал нам руки в этом плане. Также у России некоторое время просто не было средств на развитие соответствующих технологий (на что, к слову, и рассчитывали американские стратеги). Но теперь ситуация изменилась. У России есть и технические решения, и юридическая возможность, так что в будущем никто не помешает нам создать дополнительные зоны прикрытия и других крупных городов. И хотя российское руководство ранее неоднократно заявляло, что не планирует создавать ПРО по американскому образцу, поведение западных партнеров и распространение ракетных технологий по миру вполне могут сделать актуальным вопрос создания противоракетных зонтиков, – по крайней мере, над важнейшими городами страны.

«Прометею» нужен «Витязь»

Однако в совершенстве «Прометея» заложен и один весьма существенный недостаток. Дело в цене. Ракеты, способные сбивать боеголовки МБР и разведывательные спутники – очень дорогое удовольствие, а это значит, что их не может быть много.

В то же время на Западе уже давно отрабатывается концепция сетевых войн и нанесения скоординированных ударов разнокачественными средствами нападения. В рамках этой концепции предполагается, что относительно дешевые беспилотники и крылатые ракеты «Томагавк» вызовут огонь российских комплексов на себя и заставят их расстрелять весь боекомплект, после чего в дело вступят самолеты с дальнобойными ракетами класса «воздух-земля». Помогать атакам должны самолеты радиолокационного подавления и летающие радары АВАКС. По сути, натовские стратеги рассчитывают не прорвать российскую противовоздушную оборону, а «завалить трупами». С той лишь поправкой, что жертвовать предполагается не пилотами (хотя и без этого не обойдется), а дорогостоящими железками.

Ответом на такую тактику мог бы стать ЗРК с большим количеством ракет, своего рода противосамолетный пулемет. И такой комплекс у России тоже есть: это С-350 «Витязь». Он создавался как развитие двух систем: KM-SAM, разработанной концерном «Алмаз-Антей» для Южной Кореи в конце 2000-х, и флотского зенитного комплекса «Редут». От последнего «Витязи» унаследовали основные типы боеприпасов, а именно – ракету9М96, позволяющую сбивать цели на дистанции до 120 км, и 9М100, дальность которой составляет 15 км

Впрочем, «Витязь» примечателен не размером ракет, а их количеством. Ракеты 9М96 существенно меньше и легче своих предшественниц 5В55, которые конструировались еще в конце 70-х. Из-за разницы в массогабаритных показателях одна пусковая установка «Витязя» имеет боекомплект в 12 выстрелов, против четырех у стареньких комплексов С-300ПС. В рамках соединения эта разница еще более ощутима. Дивизион С-350 в составе восьми пусковых установок способен выпустить очередь из 96 ракет,тогда как такой же дивизион «дедушек» С-300ПС ограничен боезапасом из 32 ракет.

В принципе, логично предположить, что именно С-350 станут основной заменой устаревающих комплексов трехсотого семейства.«Витязи», с их огромным боекомплектом, станут логичным дополнением дальнобойным, но ограниченным в количестве выстрелов «Триумфам». При этом и те, и другие могут быть прикрыты ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» их новыми модификациями.

В такой конфигурации российские зенитчики смогут создавать безполетные зоны размером с половину континента, на корню пресекая возможность проведения «демократизирующих бомбардировок» и обнуляя потенциал натовской авиации.