Не платить за плохие услуги ЖКХ предложили в Госдуме

Нужно предоставить россиянам право не платить за некачественные коммунальные услуги. Такое предложение депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Парламентарий ссылается на регулярно поступающие жалобы от россиян на высокие тарифы и несоответствие качества коммунальных услуг стоимости.

В России законодательно разрешено производить перерасчет за некачественные услуги, но его алгоритм сложен и плохо понятен, указывает депутат. Он предлагает вовсе избавить граждан от оплаты, встав на защиту прав потребителей, пишет РИА Новости.

Ранее правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ на 2020 год. Больше всего коммуналка вырастет в Чеченской Республике – на 6,5%.