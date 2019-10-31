В РФ рассчитали и утвердили повышение тарифов ЖКХ на 2020 год

Российское правительство утвердило индексацию тарифов ЖКХ на 2020 год. Больше всего коммунальные услуги подорожают в Чеченской Республике.

Согласно документу, рост составит 6,5%. В тройку субъектов, где повышение будет самым высоким, вошли также Кабардино-Балкария (5,5%) и Дагестан (5,2%).

Наименьший рост тарифов ЖКХ ждет жителей Ненецкого автономного округа - там запланировано повышение на 2,4%, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

В Москве тарифы вырастут на 5%, в Подмосковье – на 4,1%, в Санкт-Петербурге – на 3,8%.

В 2019 году тарифы менялись в два этапа. В январе повышение в среднем составило 1,7%, а в июле – 2,4%. Ранее глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что россияне по большинству коммунальных позиций переплачивают более 100% себестоимости.