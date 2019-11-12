США не удалось надолго задержаться на нефтяных полях Сирии. Сирийские подразделения берут вышки и месторождения под свой контроль и планы американской стороны по краже и контрабанде нефти становятся неосуществимыми.

По словам депутата Государственной думы Антона Морозова, Соединенные Штаты Америки поставляли в Сирию современную технику и вооружение, чтобы заниматься грабежом нефтегазовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. США планировали надолго задержаться на нефтяных полях Сирии, однако меняющаяся ситуация рушит их планы на этот счет.

Сейчас американцы понимают, что военная обстановка меняется и им пора уходить, пишут «Известия».

Москва считает незаконными попытки Вашингтона сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений.

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