США планируют выйти из еще одного договора с Россией

США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Этот документ разрешает облеты территорий стран-участниц соглашения для наблюдения за военной деятельностью, в частности, отслеживать дислокацию российских военных и их действия на Украине.

О планах выйти из ДОН сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел. Он выразил обеспокоенность этим решением и заявил, что выход США будет на руку России и навредит союзникам, пишет ТАСС.

Энгел объяснил, что отказ от соглашения подорвет доверие к Америке как к надежному и предсказуемому партнеру по части обеспечения безопасности в Европе.

Напомним, договор был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 стран. По его условиям, страны могут совершать облеты территорий друг друга. Проведение полетов, механизм контроля, требования к самолетам и параметры аппаратуры наблюдения регламентированы документом. США несколько лет обвиняли Россию в нарушении положений ДОН.