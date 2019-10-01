Питер захватил мощный шторм

Санкт-Петербург настиг шторм. В городе практически парализовано движение, существует и угроза наводнения.

Сейчас в северной столице порывы ветра достигают почти 20 метров в секунду. Более того, сильный дождь может спровоцировать наводнение. Властям даже пришлось закрыть дамбу.

Движение судов по Кронштатскому корабельному фарватеру приостановлено, сообщает «Эхо Москвы».



Наземные дороги также парализованы: с самого утра - пробки, в которых автомобилисты проводят несколько часов. Самая сложная ситуация - на кольцевой автодороге. Правда, на центральных магистралях не легче.

Из-за шторма власти приняли решение закрыть для посетителей парки и сады, потому что есть опасность падения деревьев.

Причем главная непогода еще впереди - наиболее сильный удар стихия нанесет в течение дня.

Непогода часто бушует и в США. Там в начале сентября начался сильный ураган. Жертвой «Дориана», который обрушился на острова Багамского архипелага, стал семилетний ребенок. Мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от разыгравшейся стихии.