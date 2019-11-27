Русские питаются отбросами: азиат-хам вылетел с работы

В Санкт-Петербурге оштрафовали, а затем закрыли торговую точку на рынке, где продавец на нагрубил покупательнице. Мужчина заявил, что русские «питаются отбросами».

Инцидент произошел на Сенном рынке. Местная жительница пришла туда 9 ноября, чтобы купить овощи. Она выбрала одну из палаток, попросила взвесить кабачки, однако вовремя заметила, что они испорчены.

Петербурженка отказалась от покупки и в этот момент на нее с грубыми выражениями набросился «продавец азиатской внешности».

«[Он] начал кричать на весь рынок, что мы русские <…>, питаемся отбросами, а они за наш счет живут — а как отдыхают, то нам и не снилось. Весь рынок этих азиатов начал смеяться и поддерживать оратора», — написала возмущенная покупательница в обращении на имя губернатора Петербурга Александра Беглова.

Обращение разместил на своей странице «ВКонтакте» председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов.

В итоге администрацию Сенного рынка сочла поведение продавца недостойным, разорвала с владельцем точки договор аренды, а также оштрафовала его га 30 тысяч рублей.

После этого хозяин торговой извинился за поведение своего сотрудника.

«Нам пока далеко до Рамзана Кадырова, но комитет работает над тем, чтобы гости уважали петербуржцев, а жители Города на Неве соответствующе относились к приезжим», — приводит его слова Znak.

Ранее сообщалось, что в Псковской области проведут проверку после того, как местный чиновник обматерил полицейских.

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