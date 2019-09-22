Пираты освободили захваченных российских моряков
Пираты освободили российских моряков, захваченных месяц назад недалеко от камерунского порта Дуала. Сейчас они доставлены в Германию.
Сроки возвращения россиян на родину пока неизвестны, возможно, это произойдет на следующей неделе.
Как отмечает РИА «Новости», никто из моряков не пострадал.
Напомним, инцидент произошел 15 августа у берегов Камеруна. Пираты напали на судно датской компании «Мармалайта» и захватили восемь моряков, среди которых оказались трое граждан России.
Переговоры о сумме выкупа за моряков начались в конце августа.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!