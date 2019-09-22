Пираты освободили захваченных российских моряков

Пираты освободили российских моряков, захваченных месяц назад недалеко от камерунского порта Дуала. Сейчас они доставлены в Германию.

Сроки возвращения россиян на родину пока неизвестны, возможно, это произойдет на следующей неделе.

Как отмечает РИА «Новости», никто из моряков не пострадал.

Напомним, инцидент произошел 15 августа у берегов Камеруна. Пираты напали на судно датской компании «Мармалайта» и захватили восемь моряков, среди которых оказались трое граждан России.

Переговоры о сумме выкупа за моряков начались в конце августа.