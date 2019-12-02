Пилоты рассказали о «слепой» посадке Ил-96 с Путиным в Бишкеке

Пилоты борта № 1, на котором президент России Владимир Путин летел в в Бишкек, посадили самолет в сильном тумане. Лайнер министра обороны Сергея Шойгу приземлиться не смог и ушел на запасной аэропорт в Алма-Ату.

Летчики президентского самолета рассказали, что погода во время посадки менялась «каждые десять минут», а при снижении условия ухудшились. Пилоты дождались улучшения видимости до 350, после чего совершили посадку «без всякого риска для пассажира».

Туман в Бишеке оказался настолько сильным, что часть маршрута контролировали по ноутбуку, потому что не было видно рулевой дорожки. Летчики признались, что решение посадить самолет не было необдуманным, пишет Lenta.ru.

Напомним, 28 ноября Путин прибыл на заседание глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Из-за тумана самолет главы государства хотели направить в Алма-Ату. Командир судна сказал, что посадит самолет, и приземлился «едва ли не на ощупь».

Ранее под Москвой разбились учившие Путина летать на дельталете инструкторы.

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