Пилоты отвели от жилых домов Ту-22 с отказавшим двигателем

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем. Летчикам удалось отвести машину от населенного пункта.

Об этом сообщили в Минобороны. Инцидент произошел 17 декабря при выполнении планового полета.

После отказа двигателя пилоты смогли выполнить посадку самолета на грунт, а затем самостоятельно покинули судно, пишет «Интерфакс».

Полет Ту-22 проходил без боекомплекта, уточнили в ведомстве.

Бомбардировщики Ту-22М3 предназначены для поражения морских и наземных целей на расстоянии до 2200 километров. По официальным данным, у России более 100 самолетов.

Ранее летчиков ослепили лазером при посадке пассажирского самолета в Иркутске. На борту находились более 150 человек.

Читайте нас в мобильном приложении