Пилоты отвели от жилых домов Ту-22 с отказавшим двигателем
В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем. Летчикам удалось отвести машину от населенного пункта.
Об этом сообщили в Минобороны. Инцидент произошел 17 декабря при выполнении планового полета.
После отказа двигателя пилоты смогли выполнить посадку самолета на грунт, а затем самостоятельно покинули судно, пишет «Интерфакс».
Полет Ту-22 проходил без боекомплекта, уточнили в ведомстве.
Бомбардировщики Ту-22М3 предназначены для поражения морских и наземных целей на расстоянии до 2200 километров. По официальным данным, у России более 100 самолетов.
Ранее летчиков ослепили лазером при посадке пассажирского самолета в Иркутске. На борту находились более 150 человек.
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