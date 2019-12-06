Российских летчиков ослепили лазером при посадке Airbus A320

При посадке Airbus A320 в Иркутске пилотов ослепили мощным лазером. На борту судна было более 150 человек — они могли погибнуть.

Инцидент произошел 6 декабря в 05:18 (00:18 мск) при посадке летевшего из Новосибирска самолета. Во время приземления по салону кабины пилотов прошелся лазерный луч.

Однако лазер не попал в глаза летчиков, и самолет посадили в штатном режиме. Хулиганов разыскивает полиций.

Ведущий научный сотрудник ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» к. м. н. Наталия Майчук рассказала «КП-Иркутск», что злоумышленники использовали не лазерную указку или игрушку, так как эти приборы слишком слабые. Если в их руках были лазерные прицелы, используемые охотниками, то при точном попадании в глаз они могли вызвать кратковременное ослепление и даже ожог зоны сетчатки, отвечающей за остроту зрения.

В 2018 году хулиганы ослепили пилотов самолета, заходившего на посадку во «Внуково».

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