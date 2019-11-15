Пилот чудом спасенного А321 Дамир Юсупов прячется от людей

Летчик Дамир Юсупов, который спас 230 жизней, посадив Airbus А321 в кукурузном поле, больше не представляется перед началом полета. По его словам, пассажиры «эмоционально» воспринимают имя.

Пилот рассказал, что после инцидента его самолет однажды попал в турбулентность. Это вызвало волнение среди пассажиров, передает Lenta.ru.

«После чрезвычайного случая, люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне», - заявил он.

Напомним, в августе во время рейса «Уральских авиалиний» в двигатели попали птицы и произошло возгорание. Экипаж под руководством Дамира Юсупова посадил самолет на кукурузное поле. За этот подвиг ему присвоили звание Героя России.

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