Певица Лолита рассказала о тратах €100 тысяч за месяц

Российская исполнительница Лолита рассказала о своих доходах и расходах.

Артистка назвала себя "недешевой", отметив, что за каждое свое выступление берет от 40 тысяч евро. Окончательная сумма зависит от нагрузки и перелета.

«Я человек, которому не так много надо, хотя много имею. Но я много имею потому, что у меня никогда не было цели иметь деньги», — сказала Лолита.

Она призналась, что за последний месяц потратила 100 тысяч евро. В эту сумму обошлись съемки двух видеоклипов и на два рабочих компьютера. «Я не шмоточница. У меня достаточно недвижимости, я построила дом — это все содержать очень тяжело», — призналась певица, сообщает Lenta.ru.

Ранее Лолита объявила своим поклонникам о расставании с теннисистом Дмитрием Ивановым. С ним артистка прожила 9 лет.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!», — так Лолита объяснила своё решение поклонникам на странице в Instagram. При этом певица призналась, что это решение ей далось непросто: «честно, переживала неделю, а потом плюнула», — призналась она.

Певица не стала раскрывать подробности, кто первым предложил идею развестись, однако обратилась к журналистам с предостережением, чтобы не вздумали «полоскать» её теперь уже просто друга.

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